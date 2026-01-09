Jérémy Frerot : un retour organique et sincère au Zénith de Toulouse

Le mercredi 25 mars 2026 à 20h00, le Zénith Toulouse Métropole accueillera l’un des artistes les plus authentiques de la nouvelle scène française : Jérémy Frerot. Après une pause de deux ans loin des projecteurs pour réfléchir, faire des choix et affiner sa plume, l’artiste revient à la rencontre de son public avec une énergie renouvelée.

Révélé au sein du duo phénomène Frero Delavega, Jérémy Frerot a réussi une transition en solo exemplaire. Avec deux albums certifiés disques d’or (Matriochka en 2018 et Meilleure vie en 2021), il s’est imposé comme une voix incontournable, capable de mêler succès populaires et thématiques engagées comme l’écologie et la protection des océans.

Une musique vivante, entre électro et sons organiques

Ce qui distingue Jérémy Frerot, c’est son attachement à la musique « vraie ». À une époque dominée par le numérique, il défend une approche où les instruments gardent toute leur place. Son style navigue avec aisance entre :

La synth-pop et l’électro pour le rythme et la modernité.

Des orchestrations épurées pour laisser place à l’émotion brute.

Une écriture sincère où la mélancolie côtoie une autodérision salvatrice.

Ce concert est l’occasion de découvrir les nouveaux fruits de sa quête d’équilibre. En apesanteur, sa musique donne cette sensation réjouissante du live pur, où chaque son organique vient souligner la sensibilité d’un artiste qui se définit comme un « rêveur éveillé ».

Un rendez-vous sous le signe de la maturité

Ce retour sur scène marque une étape importante pour l’enfant du bassin d’Arcachon. Riche de ses réflexions récentes, il propose un voyage musical sans artifice, privilégiant la proximité et l’échange avec son auditoire. Entre ses tubes désormais classiques et ses nouvelles compositions, la soirée s’annonce comme une parenthèse enchantée dans le quotidien des Toulousains.

Informations Pratiques — Jérémy Frerot au Zénith