Hector, l’homme extraordinairement fort : un secret bien gardé à la Médiathèque José Cabanis

Le samedi 17 janvier 2026 à 17h00, la Médiathèque José Cabanis invite les familles à pousser les portes d’un cirque pas comme les autres. Le Grand Auditorium accueillera le spectacle « Hector, l’homme extraordinairement fort », une adaptation poétique de l’album jeunesse de Magali Le Huche par la Compagnie La Bobêche.

Un voyage entre papier et laine

Ce spectacle de théâtre de papier et de laine met en scène Hector, la star du « Cirque Extraordinaire ». Sous les projecteurs, il soulève des poids incroyables et réalise des prouesses physiques qui laissent le public sans voix. Mais dès que le rideau tombe, Hector devient un homme de l’ombre. Dans le secret de sa caravane, loin des regards indiscrets de la troupe, il s’adonne à une passion inattendue qui pourrait bien ébranler son image d’homme fort…

Porté par Mathilde Henry, Emilie Rigaud et Gilles Strotch, ce spectacle joue sur les contrastes : la force brute de la piste contre la délicatesse du tricot et de la laine. Une histoire touchante qui questionne avec finesse les apparences et la sensibilité masculine.

Un spectacle inclusif pour tous

Grande particularité de cette représentation : elle est bilingue Français / Langue des Signes Française (LSF). Grâce à cette mise en scène adaptée, le spectacle est totalement accessible aux personnes sourdes comme aux entendants, permettant à tous les enfants dès 6 ans de partager ce moment de magie circassienne.

Informations Pratiques – Hector, l’homme extraordinairement fort