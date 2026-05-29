Finale du Tremplin Rose Festival 2026 au Bikini : 4 jeunes talents à découvrir à Toulouse

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L’ultime étape avant la grande scène : Le Tremplin du Rose Festival s’invite au Bikini

L’engouement ne faiblit pas pour la relève musicale de notre région ! Suite à un appel à candidatures qui a fait grand bruit, ce sont plus de 300 artistes qui ont répondu présent pour tenter de décrocher le graal : remporter le Tremplin du Rose Festival et gagner l’opportunité unique de se produire sur la scène d’un des événements les plus attendus de l’année.

Après des demi-finales intenses et richement disputées, organisées à Toulouse et à Albi, l’heure du dénouement a sonné. La finale tant attendue se tiendra le lundi 22 juin 2026 dans la salle mythique du Bikini à Toulouse. Une soirée qui promet d’être exceptionnelle pour découvrir la nouvelle garde musicale. Le suspense reste par ailleurs entier concernant le jury de cette finale, dont la composition sera annoncée très prochainement.

Découvrez les 4 finalistes du Tremplin 2026

Cette finale est une occasion en or de soutenir la nouvelle génération d’artistes. Voici les quatre talents qui viendront défendre leur place et enflammer Le Bikini :

Milhan : Le carrefour des origines

Pour Milhan, la musique est avant tout une affaire de voyage et de racines. Son inspiration prend source entre Madrid et Medellin, la ville natale de sa mère en Colombie, retrouvée dix ans après sa dernière visite. Ce regard introspectif sur son passé nourrit un univers singulier où se croisent percussions latines, cuivres vibrants et une écriture aux accents doux-amers. En 2023, il avait déjà marqué les esprits avec Evisu, une bossa nova teintée de pop, dynamisée par l’énergie rock de son guitariste et sideman, Emile Masclanis.

noé extrat : L’émotion brute

Ne cherchez pas de pseudonyme, « extrat » est bel et bien son vrai nom de famille. Autrice-compositrice-interprète, noé extrat séduit d’emblée par sa voix chaude et magnétique. Son univers navigue avec aisance entre pop organique, effluves latines et touches électroniques. Elle façonne une chanson française à la fois sensible et percutante. Son art est un savant mélange d’émotion brute, d’engagement profond et d’une douce mélancolie. Des chansons qui touchent l’âme, questionnent notre époque et s’installent durablement dans nos têtes.

ODEZA : L’hybride électro-jazz fédérateur

Tout juste formé en 2024, le trio ODEZA (moyenne d’âge : 20 ans seulement !) propose une musique hybride redoutablement efficace. À la croisée de l’électro/house, du jazz et du rock, ces trois musiciens aux univers complémentaires s’inspirent d’artistes majeurs comme le Moses Yoofee Trio, Daoud, Daft Punk ou encore Émile Londonien. Sur scène, ils brouillent les frontières stylistiques avec naturel et sans la moindre prétention. Leur mot d’ordre ? La spontanéité. Avec ODEZA, on oublie les caricatures de genre : on ferme les yeux, on ouvre grand les oreilles et on se laisse emporter par l’action.

Etane : L’incandescence pop-rap

Si l’explosion intérieure permet de briller, la jeune artiste occitane Etane porte parfaitement son nom. D’abord attirée par l’écriture poétique, elle a finalement plongé dans le grand bain du rap aux côtés de son frère. Révélée en juillet 2023 avec son premier single “Si tu peux”, elle a rapidement confirmé l’essai avec “Embrase” et “Keep Memories”. Dotée d’une voix chaleureuse et envoûtante, Etane délivre des textes incisifs portés par un univers musical riche, fusionnant chanson pop, sonorités digitales pointues et de fortes influences rap.

Informations pratiques et Billetterie

Date : Lundi 22 juin 2026

Lieu : Le Bikini, Rue Théodore Monod, 31520 Ramonville-Saint-Agne (Toulouse)

Tarif : Événement GRATUIT*

*Attention : bien que la finale soit gratuite, l’accès se fait obligatoirement sur réservation et dans la limite des places disponibles. Ne tardez pas à prendre vos billets !