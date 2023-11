Toulouse. La Friche lance sa saison d’hiver dès le 8 novembre

Partager Facebook

La semaine prochain, la Friche, dans la quartier de Montaudran à Toulouse, lance sa saison d’hiver.

Dès le 8 novembre, la Friche Gourmande lancera sa saison hiver 2023-2024. Et comme chaque année, le lieu se transforme en station de ski pour offrir au fricheurs une expérience immersive 100% montagnarde ! Sur la terrasse de 750 m2 , les pergolas laisseront place à 7 télécabines tout droit venues des 3 vallées, 13 igloos chauffés, des braseros pour griller des chamallows et de jolies guirlandes lumineuses.

L’espace intérieur de 450 m2 se métamorphose quant à lui en chalet géant et troque ses plantes tropicales pour de jolis sapins, des bancs en fourrure, des nappes vichy ET une machine à neige géante.

Coté carte, les restos toulousains (les MAC, les Filous, Amoremia) twistent leurs recettes pour proposer des plats gourmands et chaleureux : Burger montagnard, fromage rôti, Mont d’Or…

L’incontournable resto hivernal de la Friche, le « Comment Savoie ? », fait son grand retour avec au menu sa fameuse Raclette (fromage au lait cru, charcuterie et accompagnements pomme de terre et salade à volonté) et en nouveauté cette année, le croque-monsieur à la Truffe !

Les deux bars de la Friche Gourmande proposent à leur carte une offre de bières artisanales sélectionnées auprès de producteurs régionaux, des cocktails avec chaque mois un « cocktail star » et des softs.

Les soirées à la Friche Gourmande

Du mardi au jeudi de 17h à 19h, c’est afterwork à la Friche Gourmande, de quoi souffler un peu à la sortie du bureau ! Le lieu s’anime aux sons de DJ sets du jeudi au samedi de 22h à 1h (2h le samedi). Tous les 1ers samedis de chaque mois jusqu’à la fin de la saison d’hiver, les soirées WINTER, qui ont remporté un franc succès l’an passé font leur grand retour avec au programme : DJ sets et MACHINE À NEIGE pour une soirée sous les flocons comme à la montagne en plein de cœur de la ville Rose !

Les soirées chronologic continuent de faire danser les fricheurs sur les rythmes des années 80 aux années 2020 tous les 3èmes samedis du mois tout au long de l’année.

Imaginée par Philippe et Guillaume, la 1ère Friche Gourmande a vu le jour à Lille en 2018 avant que le duo ne décide d’importer son idée novatrice à Toulouse deux ans plus tard… et ça fonctionne !

Infos pratiques :

La Friche Gourmande – 10 imp Didier Daurat, 31400 Toulouse

Ouvert du mardi au samedi

Horaires et réservations : https://www.lafrichegourmandetoulouse.com/