Halloween au Château de Merville ce dimanche

Dimanche 5 novembre, les visiteurs sont invités toute la journée à enfiler leurs plus beaux costumes, à la rencontre d’une vingtaine de héros et d’héroïnes des contes de fées et dessins animés dans les salons d’apparat et sur les terrasses du château de Merville.

Petit Chaperon rouge, Roi Lion et Pirate des Caraïbes sont les bienvenus le dernier dimanche des vacances scolaires. Pour la première fois, le Château de Merville propose aux familles une variante d’Halloween sur les contes de fées, avec la complicité de l’association Historia Tempori.

Une vingtaine de héros et d’héroïnes des contes de fées et dessins animés surgiront toute la journée des salons d’apparat du château pour défiler entre les visiteurs, lire des extraits de contes, offrir bonbons et gourmandises, et provoquer des surprises.

Recouverts de toiles d’araignée, de doigts de sorcières et autres clins d’œil fantastiques, le château et ses terrasses attenantes prendront une tournure fantomatique, garantissant l’ambiance démoniaque requise, avec une touche de féerie pour rassurer les plus jeunes.

L’évènement Halloween vient clôturer les vacances de la Toussaint, où sont également proposées deux journées de Fêtes Historiques samedi 28 et dimanche 29 octobre, avec reconstitutions et animations d’époque, du Moyen-Âge à nos jours.

En point d’orgue samedi soir, le Château de Merville organise une exceptionnelle Nuit des Châteaux.

Plus d’infos: labyrinthedemerville.com