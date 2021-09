Un nouveau rendez-vous au Cinéma Gaumont Toulouse

Partager Facebook

« Cinéma & Demain, pour penser plus grand » est le nouveau rendez-vous du Cinéma Gaumont Wilson à Toulouse. Première soirée le 21 septembre autour de l’avant-première du film BIGGER THAN US.

Les Cinémas Pathé Gaumont proposent à leurs spectateurs un nouveau rendez-vous en partenariat avec BrutX, la plateforme de streaming qui propose, notamment, des documentaires originaux sur le monde et la société.

Intitulé Cinéma & Demain, pour penser plus grand, ce nouveau rendez-vous offrira, sur grand écran, au public des cinémas du réseau, des films coup de poing afin d’éveiller les consciences sur des thématiques fortes, engagées et environnementales. Chaque séance sera précédée d’un contenu original BrutX.

Un film fort pour ce premier rendez-vous engagé

Le film documentaire BIGGER THAN US, réalisé par Flore Vasseur et produit par Marion Cotillard et Denis Carot et dont Brut est partenaire, inaugurera ce nouveau rendez-vous le mardi 21 septembre en soirée.

Présenté lors de la 74ème édition du Festival de Cannes dans la section éphémère « Le cinéma pour le climat », le film met en lumière des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui se battent pour changer le monde en luttant contre les dérèglements climatiques, le mariage des fillettes ou la famine.

Le film sera précédé de la MASTERCLASS DE JANE GOODALL, interviewée par Charles Villa. Un film documentaire original BrutX (17 minutes) réalisé par Jane Goodall et Charles Villa. À 87 ans, Jane Goodall y raconte son combat d’une vie au service de la nature. En consacrant sa vie à l’observation des chimpanzés, elle a profondément changé le regard de l’homme sur les animaux.

Informations et réservations sur l’application mobile et sur : cinemaspathegaumont.com