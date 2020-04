Toulouse. Flatten COVID, le site des étudiants en médecine et pharmacie de la ville rose sur le Coronavirus

Les étudiants en médecine et en pharmacie, en collaboration avec les médecins urgentistes, ont lancé le site Flatten COVID pour décrypter les informations sur le Coronavirus COVID 19 à destination du grand public.

Il est vrai que depuis le début de la crise en France, les informations et fausses informations se multiplient. Le grand public est parfois un peu perdu face à tant de données. Les étudiants en médecine et en pharmacie, qui épaulent les urgentistes du CHU Toulouse dans une cellule COVID 19, ont décidé de vulgariser l’information scientifique via un site.

Depuis le 26 mars 2020, le site Flatten COVID est rempli de ressources et surtout le site évite les fake news. Les étudiants publient deux fois par semaine, le lundi et jeudi, une newsletter avec les dernières informations scientifiques.

Pour suivre l’évolution du site et les dernières informations sur le COVID 19, rendez-vous sur https://flattencovid.org/ où une vingtaine d’étudiants mettent à jour les informations sur le Coronavirus.

Lutter contre les #FakeNews et rendre l’accès à l’info sur le #Covid_19 + facile, c’est ce qu’on a voulu faire avec @CovidFlatten !



Une veille bibliographique scientifique, et un récap par newsletter 2 fois/semaine

✉️ https://t.co/WwFEOrrJNt#RestezChezVous & #FlattenTheCurve ! https://t.co/YuGUlzVbRU — Inès #RestezChezVous (@Ines_ANEPF) April 7, 2020

