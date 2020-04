L’envol des Pionniers de Toulouse offre une série d’activité avec « L’aventure à la lettre »

Partager Facebook

Dès le 11 avril, L’Envol des Pionniers de Toulouse propose une série d’activités à faire chez soi, en famille, pour saisir l’aventure de l’Aéropostale : défis à relever, anecdotes et métiers à découvrir. Cette initiative s’inscrit dans Toulouse Académie Apprenante et Nation Apprenante.

Partir à la découverte des grandes aventures de l’aéropostale en restant chez soi ? C’est possible ! Dès le 11 avril, date anniversaire de la création de la Compagnie Générale de l’Aéropostale (11 avril 1927), L’Envol des Pionniers Toulouse donne rendez-vous à tous les curieux et les intrépides sur son site Internet pour découvrir les pionniers de l’Aéropostale, leurs métiers, leurs anecdotes, grâce à des défis à réaliser en famille.

Les mercredis et samedis

A partir du 11 avril, L’Envol des Pionniers propose sur son site Internet, deux fois par semaine, aux familles et aux enfants de partir à la découverte de l’aéropostale et de ses métiers par le biais de jeux et d’activités.

Voilà le scénario proposé par L’Envol des Pionniers aux internautes : imaginez que tout comme les enfants dans leur maison, les pionniers de l’aéropostale sont confinés sur ce site historique de Toulouse-Montaudran. Mais, comme le répète le chef d’exploitation du lieu « le courrier doit passer ! » Pour les inciter à s’impliquer dans leurs aventures, les pionniers envoient aux internautes des lettres pleines de défis à réaliser.

La première rencontre « virtuelle » avec l’un des pionniers de l’aéropostale aura lieu le samedi 11 avril 2020 sur le site Internet www.lenvol-des-pionniers.com. Ainsi, 93 ans, jour pour jour, après la création de la Compagnie Générale de l’Aéropostale (11 avril 1927), L’Envol des Pionniers publie une première lettre du chef d’exploitation. L’aventure commence !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les mercredis et samedis du mois d’avril, le public est invité à se rendre sur le site Internet de L’Envol des Pionniers pour découvrir la lettre qu’a déposée l’un des pionniers de la Compagnie Générale de l’Aéropostale. Chaque courrier contient des défis à relever en famille pour découvrir les débuts de l’aviation toulousaine et la vie sur la Ligne.

Ainsi, deux fois par semaine, les apprentis aviateurs découvrent :

> Un message audio de présentation d’un pionnier : pilote, mécanicien …

> Des anecdotes inédites sur l’aéropostale grâce à une rubrique « Le savais-tu ? »

> Quatre activités ludiques à réaliser en famille : jeu des différences, frise chronologique, mot mystère, coloriage…

Rendez-vous sur www.lenvol-des-pionniers.com