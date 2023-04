Toulouse. En mai, Portes Ouvertes aux Serres Municipales !

Partager Facebook

Les serres municipales ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pendant deux jours, les 7 et 7 mai.

Ces deux journées sont une occasion inédite de découvrir la collection végétale de la ville : pétunias, œillets d’Inde, géraniums zonaux, zinnias, lantanas, ainsi que les 10 compositions florales qui viendront embellir les quartiers à partir du mois de mai.

Les visiteurs pourront trouver aussi de précieuses idées de plantations, en particulier une gamme de plantes vivaces résistantes à la sécheresse : agapanthe, tulbaghie, liseron de Mauritanie, griffes de sorcière, bulbine, euphorbes, euryops, rudbeckia, sauges, etc.

De nombreux ateliers et rencontres sont au programme :

– Des ateliers « Des fleurs sur mon mur » à 10h, 12h, 14h, 16h, pour rencontrer l’équipe en charge de cette opération qui propose aux Toulousains de participer à la végétalisation de la ville.

– Des Ateliers jardinage à 10h, 12h, 14h et 16. Ils sont ouverts aux micro-jardiniers et aux futurs micro-jardiniers auront lieu tout au long du week-end. Au programme : conseils sur le choix des végétaux, les techniques de plantation et d’entretien des micro-jardins. Les ateliers dureront environ une heure.

– Atelier Art Floral de 10h à 10h30, de 11h à 11h30, de 14h30 à 15h et de 15h30 à 16h, pour découvrir les techniques de l’art floral avec les professionnels de la direction municipale des Jardins et Espaces verts.

Ces journées portes ouvertes sont aussi l’occasion de découvrir les métiers de la terre, de la nature, du végétal, de la forêt et du bois : élagueur, mécanicien, fleuriste, horticulteur, maraîcher, paysagiste, pédologue… et de rencontrer et d’échanger avec des professionnels.

A découvrir et rencontrer également sur place un stand d’animations de Toulouse Métropole / Decoset pour sensibiliser à la réduction des déchets, aux consignes de tri qui ont récemment évolué, à la gestion des biodéchets et à la fabrication du compostage ; l’association des jardiniers de Tournefeuille (samedi) ; l’association Partageons les Jardins (dimanche) ; un apiculteur, auteur et conférencier sur la vie des abeilles ; le Centre de Formation Agricole Toulouse Auzeville.

Portes ouvertes

les 6 et 7 mai de 9h à 18h aux serres municipales –

18 Bd de la Marne

Toulouse