Max Romeo et son Ultimate Tour à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mercredi, la tournée d’adieu de Max Romeo s’arrête au Bikini Toulouse.

Auteur et interprète de tubes qui ont marqué l’âge d’or du reggae tels que « War Inna Babylon » ou encore « Chase The Devil », MAX ROMEO est enfin de retour après de longues années d’absence. L’un des grands noms du reggae jamaïcain vient au Bikini pour un adieu magistral en famille. Aujourd’hui l’homme sage qu’il est devenu avait envie d’envoyer un ultime message à la nouvelle génération, et oui car nous vous le disons, à vous tous, ceci est sa tournée d’adieu ! Et vous pourrez dire, j’y étais …Immanquable !

Rendez-vous au Bikini ce mercredi 26 avril 2023 ! Réservations : www.lebikini.com