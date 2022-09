Toulouse dresse la table cette fin de semaine !

Partager Facebook

Le Festival gourmand Toulouse à Table est de retour du 7 au 10 septembre avec son village place du capitole avec en point d’orgue : le banquet Cassoulet.

Gourmets et Gourmands ont rendez-vous à une adresse pendant quatre jours : le Village Gourmand Toulouse à Table. Chaque année, Toulouse devient la cité du bien-vivre et du bien manger. Convivialité bien sûr, générosité, partage, gastronomie, petits vins festifs et gouleyants … Le rendez-vous se veut avant tout gourmand. C’est un véritable lieu de convergence, d’échanges, d’information, de découvertes, de ventes, d’animations, de concours et de valorisation des produits, des producteurs et des filières locales.

Au programme de ces prochains jours :

– le 07/09 : Nocturne «Pintxos Occitans » (ouverture du Village prolongée jusqu’à 22h)

– le 08/09 : Nocturne « Foie gras – Champagne » (ouverture du Village prolongée jusqu’à 22h)

– le 09/09 : Nocturne « Huîtres, Saucisse by Moustache et Vins Blancs » (ouverture du Village prolongée jusqu’à 22h)

Le grand Banquet Cassoulet samedi !

Samedi 10 septembre, c’est le grand rendez-vous de cette édition: le Banquet. Venez déguster Le véritable Cassoulet de Toulouse ou le Cassoulet de la Mer (au choix) et repartez avec votre cassolette individuelle en terre cuite. 1600 personnes (en 4 services de 400 pers/service) savoureront et partageront des produits de qualité … autour d’une succulente dégustation individuelle.

Le Bonus

Rendez-vous dimanche 11 septembre avec le Vide Cuisine des Arts de la Table au Square Charles de Gaulle. Vider vos placards, votre cuisine et votre salle à manger ! Venez proposer au grand public vos ustensiles, vos robots, votre linge, vos assiettes, vos couverts… Bonne humeur et ventes de rigueur !

Plus d’informations : https://toulouseatable.org/