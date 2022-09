Volo en concert cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Volo sera en concert du 7 au 9 septembre au Bijou de Toulouse.

On ne présente plus les frères Volo, tant ils ont marqué la chanson française. Et tant le Bijou aime les recevoir. En 17 ans, 7 albums et une foule de concerts, ils ont imposé leur vision de la chanson : de belles histoires à chuchoter à l’oreille d’un public attentif, de l’humour, évidemment, mais également beaucoup de lucidité sur le monde qui les entoure. Volo, c’est une histoire de frangins, et pour nous, comme une petite envie de faire partie de la famille.

Pour faire partie de la famille, rendez-vous du 7 au 9 septembre au Bijou de Toulouse.

Infos : le-bijou.net