Toulouse. Double concert des Enfoiros pour les Restos du Coeur

Ce vendredi et samedi, les Enfoiros de L’Insa seront en live sur la plateforme Beem pour un concert en faveur des Restos du coeur.

Pour cette 21ème édition si particulière, presque une centaine d’étudiants vous donnent rendez-vous derrière votre écran pour vous présenter leur tout nouveau spectacle caritatif, au bénéfice des Restos du Cœur de Haute-Garonne, placé sous le thème de l’aventure.

De nombreux musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens partageront leur énergie avec vous lors de cette représentation unique. Décors sauvages, costumes originaux, éclairage à la lueur de la pleine lune et musiques invitant au voyage, les Enfoiros sauront vous emmener dans leur long périple pendant plus de 2h à la recherche de la chanson perdue !

Les lives seront à voir sur Beem pour le prix de 5 euros reversés aux Restos du Coeur.

Vendredi : https://watchbeem.com/cowatch/les-enfoiros-les-aventuriers-de-la-chanson-perdue/?utm_source=Link&utm_medium=Anonymous&utm_campaign=user_share&locale=fr_FR

Samedi : https://watchbeem.com/cowatch/les-enfoiros-les-aventuriers-de-la-chanson-perdue_3939/?utm_source=Link&utm_medium=Anonymous&utm_campaign=user_share&locale=fr_FR

Pour l’occasion, les DVD de cette édition seront aussi disponibles à la vente sur notre site internet !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Enfoirosdelinsa