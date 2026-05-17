Festival Toulouse : CTRL+F succède aux Curiosités au Bikini, voici le line-up

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Une page se tourne et une nouvelle aventure commence pour les amateurs de découvertes musicales à Toulouse. Le célèbre « Weekend des Curiosités » tire sa révérence pour laisser place à une toute nouvelle identité : le festival CTRL+F. Organisé au mythique Bikini, ce nouvel événement se tiendra les 29, 30 et 31 mai 2026 pour sa toute première édition. Préparez-vous à une immersion totale au cœur de la scène émergente !

CTRL+F : Explorer, Découvrir, Partager

Avec ce nom qui fait directement écho à la célèbre commande informatique de recherche, CTRL+F annonce la couleur. Ce festival est pensé comme un véritable terrain d’exploration musicale. L’objectif est clair : mettre en lumière les artistes avant leur révélation au grand public, repérer les talents audacieux et proposer une expérience ouverte et curieuse.

C’est un espace de rencontre où chaque univers trouve sa place. Le public est invité à écouter, tester, et surtout se laisser surprendre en partageant la musique comme une expérience mémorable et collective. Avec cette édition inaugurale, CTRL+F s’impose d’ores et déjà comme une nouvelle marque culturelle à part entière dans le paysage toulousain.

Programmation complète par jour : La relève musicale au rendez-vous

Pour ce lancement, le festival a concocté une programmation pointue réunissant une vingtaine d’artistes novateurs. Voici le line-up détaillé par journée pour préparer votre week-end :

Vendredi 29 mai 2026 La première soirée donnera le ton avec une sélection d’artistes prêts à bousculer les codes. Au programme (par ordre alphabétique):

Blue Jay

Ève

Kemmler

Pamela

Princess OG

Romsii

Sam Sauvage

Upsilone

XO

Yiadé

Zélie

Samedi 30 mai 2026 L’exploration continue de plus belle le samedi avec des performances qui s’annoncent intenses. Vous pourrez retrouver sur scène (par ordre alphabétique):

Bleu Soleil

Camille Yembe

Camoufly

Dakeez

Himra

Linlin

Maïcee

Me&George

Piche

Sean

Web

Dimanche 31 mai : Une journée de clôture hybride et conviviale

Pour terminer ce week-end en beauté, le festival change de rythme et propose un dimanche placé sous le signe de la détente, de la gastronomie et de l’humour. Si l’accès global au site du festival est exceptionnellement gratuit et ouvert à tous ce jour-là, plusieurs activités spécifiques viendront animer la journée :

11h00 : Réveil en douceur et en musique avec une session de Yoga Disco animée par MAY et le collectif Supplément Groove.

12h00 – 14h30 : Place à la gastronomie avec un « Menu Canard » exclusif imaginé par le chef Nicolas Cazenave sur le thème « Canard & Pinard ». Ce grand repas dominical sera rythmé par un DJ set de Supplément Groove, accompagné d’une dégustation de vins par la Maison Sarment et de douceurs signées Pépite Cookie. À noter qu’une alternative végétarienne est également prévue.

15h30 : Le Bikini se transforme en Comedy Club pour une fin d’après-midi dédiée au stand-up, avec les humoristes Magdy, Théo Sanchez, Perrine Deza et Sawsane.

Informations pratiques et billetterie

N’attendez pas pour sécuriser votre place pour ce nouveau rendez-vous majeur des musiques actuelles !