Toulouse devient la capitale mondiale du Breakdance avec le Pink City World Battle !

Toulouse s’apprête à vibrer au rythme du hip-hop ! Le Pink City World Battle, l’événement mondial de Breakdance, s’installe à la Halle de la Cartoucherie du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025. Pendant trois jours, les meilleurs B-boys et B-girls du monde entier se rassemblent au cœur de la Ville Rose pour une compétition spectaculaire.

Le concept est unique : chaque délégation internationale est composée de cinq danseurs. Chaque victoire individuelle en 1 contre 1 (Footwork, Toprock, Bboys, Bgirls, Powermoves & Tricks) rapporte des points à son équipe. L’apogée du week-end sera le mythique CREW VS CREW, où les délégations rivaliseront pour le titre suprême. L’équipe qui cumule le plus de points sera couronnée vainqueur du Pink City World Battle !

Le programme explosif des 3 jours

DAY 1 : BEFORE PARTY (Vendredi 10 octobre) L'événement commence avec une ambiance Funky & Old School . La soirée inaugure également la première étape du Battle avec les catégories 1 contre 1 Footwork et 1 contre 1 Toprock .

DAY 2 : BLOCK PARTY (Samedi 11 octobre) L'intensité monte d'un cran avec la deuxième étape de la compétition mondiale : 1 contre 1 Bboys , 1 contre 1 Bgirls , et 1 contre 1 Powermoves & Tricks .

DAY 3 : LE GRAND FINAL (Dimanche 12 octobre) Le point d'orgue tant attendu : le GRAND FINAL avec la catégorie légendaire CREW VS CREW ! Attendez-vous à une apothéose de technique et d'énergie.

En marge de la compétition, le festival propose une expérience immersive complète avec Masterclasses (cours dispensés par des experts), une Music Block Party, des expositions, des Foodtrucks et des Showcases, célébrant la culture du Breakdance sous toutes ses facettes.

Informations pratiques

Lieu : Halles de la Cartoucherie, Toulouse

Dates et heures : Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025. Début des festivités le vendredi soir.

Tarif : Le prix varie selon le pass (journée, week-end, etc.). de 9 à 22 €

Réservation : Les places sont limitées. Ne tardez pas à prendre vos billets sur les plateformes de billetterie en ligne ou sur le site officiel du Pink City World Battle.

Venez assister à ce défi sportif et culturel de niveau mondial !