Toulouse les Orgues fête ses 30 ans : un festival international sous le signe de la nouvelle génération !

L’édition 2025 du festival Toulouse les Orgues est un événement exceptionnel : elle célèbre le 30ème anniversaire du Festival international, et ce, jusqu’au dimanche 12 octobre 2025 ! Deux mille ans après son invention, l’orgue à tuyaux fascine toujours, attirant aussi bien la nouvelle génération de musiciens classiques que les créateurs avides de nouvelles expériences acoustiques.

Pour cet anniversaire marquant, le festival met à l’honneur la vitalité de la scène organistique. Le public aura l’opportunité de découvrir de nombreux talents prometteurs, tels que Lucile Dollat et Alma Bettencourt, ainsi que le Berlinois Sebastian Heindl et les lauréats du Concours international d’Orgue de Toulouse 2024, Fabrizio Guidi et William Fielding.

Les festivaliers retrouveront également des figures familières et appréciées : Thierry Escaich avec le Quatuor Tchalik, ainsi que Michel Bouvard et François Espinasse dans un programme dédié à Nicolas de Grigny. L’événement propose aussi des rendez-vous audacieux, comme la toute première Nuit du Gesù avec l’Américaine Kali Malone, ou une soirée spéciale avec Roger Sayer, l’organiste qui a interprété la bande originale d’Interstellar de Hans Zimmer. Enfin, ne manquez pas le Concert de Clôture : une soirée J.S. Bach avec l’Ensemble Sjaella de Leipzig, accueilli pour la première fois en France.

Informations pratiques

Lieu : Églises, Basiliques et salles de concert de Toulouse (lieux spécifiques à consulter dans le programme détaillé).

Date et heure : Jusqu’au dimanche 12 octobre 2025. Les heures des concerts varient (consulter le programme).

Tarifs : De 5€ à 28€

Réservation : Billets disponibles sur le site internet officiel du festival Toulouse les Orgues et dans les points de vente habituels.

Venez célébrer 30 ans de passion et de virtuosité autour de l’instrument roi !