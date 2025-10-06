« C’est dit » : un cri libérateur en danse et musique au Centre Culturel Alban Minville

Partager Facebook

Dans le cadre du Festival Quartiers Libres, le Centre Culturel Alban Minville de Toulouse accueille la Compagnie Alcaline pour son spectacle « C’est dit » le jeudi 16 octobre 2025 à 20h30. Ce spectacle est une œuvre poignante qui explore le besoin irrépressible de s’exprimer.

« C’est dit » est le récit d’un personnage submergé par un « bouillonnement de pensées » et un « trop plein de mots ». À travers la danse et la musique, ce spectacle met en scène une quête désespérée pour exprimer ce « petit quelque chose qui ne peut être que libérateur ». La chorégraphie et le jeu d’Anne-Laure Chelle se mêlent à la musique et au jeu de Camille Bénâtre pour créer un dialogue intime et puissant.

Le spectacle se déroule en deux temps : une performance chorégraphiée de 25 minutes, suivie d’une performance improvisée de 20 minutes inspirée directement des mots et des idées du public. Une occasion unique de voir l’art naître sous vos yeux, juste après le vernissage de l’exposition Le Canapé s’expose.

Informations pratiques

Lieu : Centre Culturel Alban Minville, 1 Place Martin Luther King, Toulouse

Date et heure : Jeudi 16 octobre 2025, à 20h30

Durée : 45 minutes (spectacle et improvisation)

Tarif : De 3€ à 9€

Réservation : le site du Centre Culturel ou à l’accueil.

Venez assister à cette tentative de prise de parole artistique et participez à l’improvisation finale !