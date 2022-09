Toulouse deuxième ville où on a le plus vu Top Gun 2 en France !

Toulouse est la deuxième ville où Top Gun : Maverick a été le plus vu en France !

Dix-huit semaines après sa sortie en salle, Top Gun Maverick continue de caracoler en tête du Box-office français. Leader incontesté de l’année 2022 avec plus de 6,6 millions d’entrées, le film a conquis plus de 170 193 Toulousains depuis ses débuts. La capitale de la région Occitanie devient ainsi la seconde ville ou Top Gun : Maverick a été le plus vu, derrière Lyon mais devant Bordeaux, Lille, Nantes et Marseille.

Pour célébrer le succès mondial du film qui a rapporté plus d’1,5 milliard de dollars au box-office, des marathons Top Gun (1986) suivi de Top Gun : Maverick (2022) sont organisés dans 142 salles dans toute la France dès ce week-end, l’occasion pour les Toulousains de garder la tête dans les nuages.

Marathon Top Gun :

Le 30 septembre aux CGR de Blagnac

Le 13 octobre au Pathé Wilson et au Gaumont Labège de Toulouse