Concours : Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Ivry !

Après son exploit face au PSG, le FENIX Toulouse accueillera l’équipe d’Ivry le 6 octobre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

La saga Ile-de-France continue au Palais des Sports. Après les réceptions de Créteil et de Paris, c’est au tour d’Ivry d’affronter le FENIX Toulouse, invaincu dans son antre. Une invincibilité dont nombreux aurait parié sa fin dimanche dernier avec la réception du Champion de France, le PSG. Or, les toulousains ont créé l’exploit en survolant une rencontre intense. De belles promesses pour la suite. Avec ce succès, Toulouse est actuellement second de Starligue derrière Nantes.

De son côté, Ivry n’a gagné qu’un seul de ses trois premières rencontres. A la relance à Toulouse, les Franciliens auront de beaux arguments à défendre.



Toulouse Blog vous offre des places pour cette nouvelle rencontre de championnat au Palais des Sports !

FENIX Toulouse – Ivry

Jeudi 6 octobre au Palais des Sports

www.fenix-toulouse.fr