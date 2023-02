Toulouse désignée Ville européenne du vin en 2023

Partager Facebook

Toulouse a été Ville européenne du vin en 2023. Un label qui consacre Toulouse, capitale des Vins du Sud-Ouest, en ville-phare du vin.

Cette distinction a été attribuée pour la première fois en 1993. Elle est pour le vin un équivalent de la capitale européenne de la culture et se traduit par une année de manifestations mêlant vins, culture, et gastronomie. Chaque année, deux villes européennes sont désignées et reçoivent le statut de « Ville européenne du vin » pour l’année en cours.

En 2023, Toulouse est désignée ville européenne avec la vallée du Douro au Portugal, succédant à la ville espagnole d’Aranda del Duero, dans le vignoble du Ribera del Duero, et à Cricova, capitale du vignoble Moldave.

Pour Jean-Jacques Bolzan, adjoint au Maire de Toulouse chargé de la régie agricole, du bien manger et de la restauration, « c’est une fierté que de voir Toulouse positionnée sur LA carte des destinations incontournables en Europe pour tous les amoureux de vin. Et c’est l’opportunité de nous replonger dans l’histoire d’un commerce florissant qui a façonné une partie de nos infrastructures les plus remarquables, comme le canal du Midi. »

Une programmation spéciale !

Les Vins du Sud-Ouest seront évidemment à l’honneur de « Toulouse, Ville européenne du vin » grâce à une série d’initiatives, à l’image de la participation de candidats européens lors de la prochaine édition du Concours du Meilleur sommelier du Sud-Ouest, qui se tiendra les 19 et 20 mars, ou de la mise en valeur des Vins du Sud-Ouest lors des différents événements organisés par le festival « Toulouse à Table ! » Les vignerons et vigneronnes du Sud-Ouest seront également parties prenantes de plusieurs projets tout au long de l’année : expos, performances théâtrales, etc.