Alibi.com 2, La Grande Magie, Sacrées Momies…les sorties de la semaine au cinéma !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Que voir cette semaine au cinéma ? Au programme, Alibi.com 2, La Tour, La Grande Magie (sublime film de Noémie Lyovsky), le dessin animé Sacrées Momies, La Tour ou Pour la France notamment.





Alibi.com 2 de Philippe Lacheau

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille… Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille.

La Tour de Guillaume Nicloux

Avec Angèle Mac, Hatik, Ahmed Abdel Laoui

Au cœur d’une cité, les habitants d’une tour se réveillent un matin et découvrent que leur immeuble est enveloppé d’un brouillard opaque, obstruant portes et fenêtres – une étrange matière noire qui dévore tout ce qui tente de la traverser. Pris au piège, les résidents tentent de s’organiser.

La Grande magie de Noémie Lvovsky

Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon.

Zodi et Téhu, frères du désert de Eric Barbier

Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef Hajdi

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Des qualités qui suscitent la convoitise d’un braconnier.

Sacrées momies de Juan Jesús García Galocha

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine.

Tant que le soleil frappe de Philippe Petit

Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire Oestermann

Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d’une métropole : une zone végétale ouverte à tous.

Pour la France de Rachid Hami

Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs.