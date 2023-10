Toulouse. Découvrez en avant-première le nouveau film de Hayao Miyazaki !

Partager Facebook

Le Cinéma ABC Toulouse propose une avant-première du film « Le Garçon et le Héron » de Hayao Miyazaki le dimanche 29 octobre à 14h.

Evénement. Le Maitre du film d’animation japonais signe son grand retour au cinéma 10 ans après son dernier long métrage. Hayao Miyazaki (Mon voisin Totoro, le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke…) nous offre un nouveau conte avec Le Garçon et le Héron.

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

10 ans après Le Vent se lève découvrez le très attendu Le Garçon et le Héron, dernier long-métrage du maître de l’animation japonais Hayao Miyazaki. Rendez-vous au Cinéma ABC le 29 octobre à 14h pour une avant-première exceptionnelle.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LUNDI 9 OCTOBRE À 14h à l’accueil du cinéma et en ligne abc-toulouse.fr