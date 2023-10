Les Rendez-Vous Effervescents de Limoux à Toulouse  !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Rendez-Vous Effervescents de Limoux s’installent dans de nombreux lieux de la ville rose du 23 au 28 octobre 2023.

Une trentaine de belles adresses toulousaines, caves à manger, bars à vin, bistrots et restaurants de chefs, mettront les petits plats dans les grands pour accueillir les Vins de Limoux à l’occasion de la troisième édition d’un événement devenu un rituel automnal attendu. Au programme, des dégustations vigneronnes, des cartes éphémères et de grands moments de partage.

Un vignoble de qualité

Le vignoble audois de Limoux, qui se dresse à seulement 87 kilomètres de Toulouse, recouvre un paysage d’altitude, composé de coteaux et de hauts plateaux formant le piémont pyrénéen. Ce poste avancé du Languedoc, qui en constitue la dernière extrémité avant le commencement de la montagne, donne vie à des vins, blancs, rouges et effervescents, qui puisent leur originalité dans une histoire débutée aux temps antiques. L’éclectisme qui est le leur s’exprime au travers de cinq appellations d’origine protégée (AOP):

AOP LIMOUX BLANQUETTE DE LIMOUX

AOP LIMOUX MÉTHODE ANCESTRALE

AOP CRÉMANT DE LIMOUX

AOP LIMOUX BLANC

AOP LIMOUX ROUGE

Pour ces rendez-vous, une trentaine de lieux à Toulouse joue le jeu de recevoir les vins audois de Limoux. On pourra aller chez des cavistes comme La Boutique du Vin, L’envie, Vinea, Chai Vincent 7 deniers, Les Vins de la cour, le Cave de Victor Hugo ou encore La Cour des Vins et la Cave Spirituelle. Il y aura aussi de beaux moments de partage dans les bars à vin, bistrots et restaurants comme Le Refuge des Copains, Le 5 Wine Bar, Bonbonne, Campagne, La Pergola, l’Alimentation, A Taula ou encore Solides et le Bistroquet à la Une.

Pour connaitre toutes les adresses et le programme : www.limoux-aoc.com