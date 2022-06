Toulouse Con Tour en showcase vendredi à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

La FNAC Toulouse accueille le showcase des interprètes de TOULOUSE CON TOUR, Magyd Cherfi, Art Mengo et Yvan Cujious, à l’occasion de la sortie de leur album Le Temps additionnel, suivi d’une séance de dédicaces. Rendez-vous à 17h30 vendredi 24 juin.

Le Toulouse Con Tour (TCT), c’est trois tronches, trois styles, trois histoires, trois voix unies par l’amour de la chanson d’abord, celui de le partager ensuite. Sur leur album, ils ravivent la chanson française que l’on aime (Cabrel, Ferrer et d’autres…) avec l’aide de Clément Libes (réalisateur d’albums pour Bigflo et Oli, Soprano mais aussi Christophe, Tim Dup ou Kyan Kojandi…) qui les révèle sensibles à l’air du temps et au goût des mots.

Yvan CUJIOUS, chanteur, pianiste, trompettiste, joueur de mots à l’humour décalé, un rossignol de Toulouse encagé par des cordes Nougaresques, un pinson gourmand de phrases torchées à la grammaire de chez nous ;

Magyd CHERFI, chanteur et poète militant, membre et auteur emblématique du célèbre groupe Zebda, au ton rocailleux, graissé de roches kabyles défenseur de minorités hurlant l’envie d’en être ;

Art MENGO, chanteur, guitariste, pianiste et compositeur pour les plus grands, de Greco à Halliday en passant par Jane Birkin à Henry Salvador, au timbre velouté, lover, un groove épiscopal.

Le TCT, c’est un trio incongru de jeunes quinquas, jamais partis mais toujours … Ensemble, ils sont un peu plus que Toulouse, ils sont le chaînon manquant entre la chanson d’hier et le groove du moment.

Rendez-vous ce vendredi 24 juin pour découvrir le Showcase toulousain de Toulouse Con Tour.