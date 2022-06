Buzz l’Eclair, Elvis, Les Gouts et les Couleurs…les sorties au cinéma de la semaine

Partager Facebook

Buzz l’éclair de Angus MacLane

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

Elvis de Baz Luhrmann

Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé.

Les Goûts et les couleurs de Michel Leclerc

Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique.

El buen patrón de Fernando León de Aranoa

Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor

A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

L’Homme parfait de Xavier Durringer

Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus encore…