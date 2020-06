Toulouse: Annulation de la Women’S french Cup

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Tournoi Féminin, la Women’s French Cup, annule et reporte à 2021 sa 4e édition !

Le Comité d’organisation de la Women’s French Cup a pris, vendredi 26 juin 2020, la difficile décision d’annuler sa quatrième édition. L’épidémie liée au coronavirus a plongé le monde du sport dans une situation économique et sanitaire sans précédent.

Malheureusement, plusieurs incertitudes subsistent quant à l’évolution du COVID-19 et la décision de report à l’été 2021 s’est raisonnablement imposée. En août dernier, la troisième édition de la Women’s French Cup battait pourtant tous ses records : un plateau de très haut niveau avec la présence du PSG, de Chelsea, de Montpellier et du Bayern de Munich ; un record d’affluence avec plus de 4 000 personnes qui s’étaient déplacées au stade, et un record d’audience pour la Chaine l’Équipe avec la diffusion des quatre matchs de la WFC en direct et plus de 2 millions de téléspectateurs en cumulé.

« Cette année, nous avions pourtant réussi à réunir l’un des plus beaux plateaux de football ! Les affiches étaient superbes, les partenaires institutionnels et privés au rendez-vous, et nos bénévoles prêts à relever de nouveaux défis. Malheureusement, le COVID-19 a bouleversé nos plans, et malgré les efforts de tous et la volonté de chacun de maintenir la WFC, le contexte économique, sanitaire et sportif nous pousse à prendre cette décision. Il est difficile ’organiser la WFC cet été, tant sur l’aspect logistique que sportif, en ayant l’assurance et la conviction que nous pourrons accueillir le public, nos équipes et nos partenaires dans des conditions optimales et en toute sécurité. » explique les organisateurs dans un communiqué de Presse.

Rendez-vous l’an prochain, toujours au mois d’août, pour une édition très attendue.