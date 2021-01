Toulouse accueille deux salons Studyrama

Partager Facebook

Toulouse accueille 2 salons d’orientation Studyrama, le 23 janvier sur studyrama.com.

C’est le moment de l’année ou les lycéens et étudiants doivent réfléchir à l’année prochaine. Ils auront jusqu’au 11 mars pour formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup, qui ouvrira le 20 janvier.

Pour intégrer la bonne formation dans l’établissement souhaité, les jeunes vont devoir se renseigner et échanger avec les resprésentants des établissements. La crise sanitaire a rendu l’accès à l’information plus difficile et a fortement impacté la manière dont ils appréhendent leurs études. C’est pourquoi Studyrama a mis en place ce salon d’orientation virtuel, afin que chacun puisse bénéficier du même niveau de renseignement et réussir son orientation.

C’est pourquoi Toulouse accueille le 23 janvier sur le site Studyrama, le 17e salon des Etudes Supérieures et le 5e salon de la Poursuite d’Etudes et Masters.

Le salon virtuel Studyrama est conçu et optimisé pour créer un contact rapide et direct entre les visiteurs et les exposants en quelques clics : en visio, appel ou chat. Il sera également possible d’assister aux visioconférences animées par les établissements et de poser des questions instantanément.

• L’accès au salon virtuel se fera depuis la page salon sur Studyrama.com.

• Accueil en visio par un(e) hôte(sse).

• Échange direct entre les exposants et les visiteurs en visio, appel ou chat.

• Conférences animées par des spécialistes : disponibles sur la plateforme, en live et en replay.

• Présentation complète des établissements et des formations : consultation des vidéos et brochures, avec possibilité de télécharger les documents.