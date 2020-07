Toulouse à table remet le couvert à la rentrée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival culinaire Toulouse à Table se dévoile pour la rentrée. Pour le moment, le festival annuel de septembre est donc maintenu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, des annonces des autorités de l’état et de la Mairie de Toulouse.

Les organisateurs de Toulouse à Table continuent de préparer activement l’édition 2020 qui aura lieu du 2 au 10 septembre pour confirmer son positionnement de festival gourmand phare de la 4e ville de France.

Pour rappel, en 2019, le festival a confirmé son positionnement en stabilisant sa fréquentation et fidélisant ses convives ! 61 600 participants en passage, 1 100 commerces impliqués, 200 apprentis et professeurs et 30 000 soupes et smoothies distribués. Le site internet, les réseaux sociaux et les portées de publication (124 400 personnes du 18 août au 14 septembre 2019) ne cessent d’augmenter… les chiffres illustrent parfaitement la lancée de Toulouse à Table ! 2019 a également tenu toutes ses promesses encrant un peu plus l’évènement au sein de la Ville Rose. Place désormais à l’édition 2020.

Du 2 au 5 septembre, le Village Gourmand prendra place sur la Place du Capitole de 10 à 19H avec plusieurs nocturnes prévues :

2 septembre : Bières Fromages et Légumes

3 septembre : Foie Gras et Champagne

4 septembre : Huitres Saucisse et Vin Blanc

Parmi les autres rendez-vous, il ne faudra pas manquer le jeu de piste gourmand le 5 septembre dans les rues de Toulouse ou encore moins le banquet Cassoulet Géant le 5 septembre sur la place du Capitole. Il y aura plusieurs services : 18h30, 19h30, 20h30 et 21h.

Un vide Cuisine des arts de la table aura lieu le 6 septembre au Square Géneral de Gaulle.

Le 10 septembre, un moment particulier avec la soirée Food Trucks aura lieu sur le Port Viguerie.

Enfin, une soirée Handicap aura lieu le 14 septembre au Golf Teoula.

Cette année, c’est Eric Fabre, Meilleur Ouvrier de France Primeur

Le fruitier du Barry à Muret, près de Toulouse, qui sera le Parrain du Festival. Il succède à Jerome Bonaldi, Guillaume Gomez, Cecile Nougaro ou encore François Bourgnon.

Plus d’informations et inscriptions : toulouseatable.org