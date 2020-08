Toulouse à table : Nouvelle soirée Food Trucks à la rentrée !

Partager Facebook

Dans le cadre de la nouvelle édition de Toulouse à table, rendez-vous le 10 septembre pour la grande soirée Food Trucks au Quai de l’Exil Républicain Espagnol.

Le festival culinaire de la ville rose signe son retour à la rentrée sous le parrainage de Eric Fabre, Meilleur ouvrier de France. Dans un programme gourmet, on s’attarde aujourd’hui sur la soirée Food Trucks prévue le 10 septembre au Quai de l’Exil Républicain Espagnol.

C’est un cadre prestigieux et de toute beauté que la 10e nuit des Food Trucks aura lieu. Dégustations et animations, scène musicale et convivialité mais surtout une quinzaine de food trucs alimentaires toulousains. Chaque année, c’est une réussite totale avec plus de 1 400 personnes autour de délicieux mets.

L’occasion est belle de découvrir des produits de notre région sur des berges de la Garonne. Il y en aura pour tous les goûts des spécialités françaises, asiatiques, mexicaines, américaines, vegan et végétariens. Les noms des food trucks sont pour l’instant cachés.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/254242645545776/

Toulouse à table c’est aussi…

Du 2 au 5 septembre, le Village Gourmand prendra place sur la Place du Capitole de 10 à 19H avec plusieurs nocturnes prévues :

2 septembre : Bières Fromages et Légumes

3 septembre : Foie Gras et Champagne

4 septembre : Huitres Saucisse et Vin Blanc

Parmi les autres rendez-vous, il ne faudra pas manquer le jeu de piste gourmand le 5 septembre dans les rues de Toulouse ou encore moins le banquet Cassoulet Géant le 5 septembre sur la place du Capitole. Il y aura plusieurs services : 18h30, 19h30, 20h30 et 21h.

Un vide Cuisine des arts de la table aura lieu le 6 septembre au Square Géneral de Gaulle.

Enfin, une soirée Handicap aura lieu le 14 septembre au Golf Teoula.

Vous l’aurez compris, la rentrée sera gourmante à Toulouse !

Plus d’informations et inscriptions : toulouseatable.org