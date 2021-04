Le rappeur toulousain « Fadah » illumine « Chaudar »

Partager Facebook

Fadah nous dévoile ce vendredi 2 avril son nouvel et 3e album « Chaudar ».

Depuis six mois, chapitre par chapitre, le toulousain nous raconte une histoire. Commencée en octobre dernier avec le clip Lovely, son épilogue vidéo « Autre Chose » est sorti il y a 15 jours. Place désormais à l’album.

Cet album, très différent des autres, s’inscrit cependant dans la continuité des précédents. FADAH nous livre ici sa résilience et sa réconciliation avec ses vieux démons par des morceaux moins expérimentaux mais plus lumineux, conquérants et énergiques.

Derrière la démarche impulsive et spontanée de ce projet, CHAUDAR est avant tout un état d’esprit, une ligne de conduite, comme un mantra à se répéter sans cesse.

Pour le bonheur des yeux comme des oreilles, les 8 clips sont alors disponibles sur sa chaine youtube – 3 inédits à retrouver sur l’album digital uniquement.

> https://www.youtube.com/channel/UCcO9UKsxb9_zHXRubM4fPZg

FB de Fadah : https://www.facebook.com/FadahOff