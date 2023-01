Top 14 : Victoire historique du Stade Toulousain à Clermont

Partager Facebook

Dimanche 1er janvier, en clôture de la 14e journée de Top 14, le Stade Toulousain a gagné son premier match à Clermont en Top 14 (13-32).

C’est historique. Le Stade Toulousain s’est enfin imposé à Marcel-Michelin depuis 2005 et la création du Top 14. En plus, Toulouse ramène le bonus offensif d’Auvergne (13-32). Clermont n’a pas eu beaucoup d’occasion de briller dans cette rencontre face au leader. Si ce n’est à de rares occasions. Les coéquipiers de Julien Marchand ont tenu la rencontre de bout en bout en prenant le bonus offensif dès la 45e minute de jeu. Mallia ouvre la marque à la 7e minute suivi de Guitoune (24e), Jaminet (45e) et Graou (51e). Clermont tentera de revenir après l’essai de Lavanini (68e) mais bien trop tard.

Toulouse débute l’année 2023 comme leader avec 7 points d’avance sur le second, le Stade Français. Prochain rendez-vous samedi 7 janvier à la Rochelle.