Casse-Noisette de Blanca Li à Toulouse

Du 3 au 4 janvier, découvrez la version de Casse-Noisette signée par la chorégraphe Blanca Li au Théatre du Casino Barrière Toulouse.

Chorégraphe, réalisatrice, danseuse, comédienne mais aussi directrice artistique de los Teatros del Canal à Madrid, Blanca Li est une habituée d’Odyssud avec près de dix de ses spectacles présentés depuis une vingtaine d’années. Elle est de retour avec sa toute nouvelle création inspirée d’un des plus beaux ballets du répertoire classique : Casse-Noisette. Parce que pour elle, l’âme russe a toujours été en résonance avec la flamboyance espagnole, Blanca Li a choisi de réinventer le célèbre conte de Noël avec ses propres armes : le hip-hop, les métissages et une équipe de choc. Avec l’énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d’oeuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs de hip-hop ultra virtuoses et généreux.

Infos : www.odyssud.com