Top 14 : Supportez le Stade Toulousain pour le derby à Castres !

Samedi 17 avril , pour le compte de la 21e journée de Top 14, la LNR organise le eFAN Days. Remplissez virtuellement les tribunes aux côtés de votre club de coeur pour le derby Castres – Stade Toulousain !

Privé de public depuis un an, le Top 14 invite le public dans les tribunes des rencontres du weekend prochain. Virtuellement, prenez place à l’un des 7 chocs de cette 21e journée de championnat avec de nombreux derbys dont Castres-Stade Toulousain.

Un match dans le match entre supporters de chaque équipe sera proposé grâce à une mécanique digitale pour remplir virtuellement les stades. Le match sera remporté par le club qui aura le plus de supporters virtuels dans le stade.

Les supporters des 30 équipes professionnelles de TOP 14 et de PRO D2 pourront participer à ces derbies et affiches via les réseaux sociaux ou via ce lien et recevront un e-billet personnalisé aux couleurs des eFan Days 2021.

Rendez-vous dès ce lundi sur les réseaux sociaux de la LNR et des 30 clubs professionnels pour supporter son club favori et vivre un weekend 100% rugby avec 15 superbes affiches.

C’est l’occasion aussi d’avoir un e-ticket personnalisé de la rencontre . Tenir enfin un billet, un an après le dernier match !

Pour remplir le coté du Stade Toulousain : https://www.lnr.fr/page-cms/viens-remplir-la-tribune-de-ton-club-de-top-14-prefere?utm_source=LNR&utm_medium=Article&utm_campaign=TOP14_Fan_Days

La même chose est mis en place pour la Pro D2 et le derby Colomiers – Montauban !