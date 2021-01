Top 14 : Le Stade Toulousain punit Agen (0-59)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Festival offensif pour le Stade Toulousain qui plante 9 essais à Agen ( 0-59) lors de 19e journée de Top 14. Toulouse retrouve ainsi sa place de leader !

C’était le choc des extrêmes entre un favoris au titre et une équipe plus proche que jamais de la Pro D2 avec zéro victoire au compteur. Les toulousains avaient prévenus ne pas vouloir être la première équipe à tomber face aux agenais et de respecter la différence de classe. Sans surprise, le Stade Toulousain a déroulé son jeu malgré la pluie et un terrain gras.

Toulouse a montré du sérieux, respectant ainsi Agen, mais en collant pas moins de 9 essais par les intermédiaires de Lebel (9 e, 11e, 42e), Julien Marchand (21e, 28e), Meafou (33e), Dupont (66e), Placines (74e) et Mauvaka (79e).

Le Stade Toulousain continue donc sa série de 7 victoires de rang en Top 14 et retrouve la place de leader laissée le temps de quelques heures à La Rochelle. D’ailleurs prochain rendez-vous chez les Maritimes le 31 janvier prochain pour le choc de la 15e journée.