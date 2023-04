Forums Jobs d’été près de Toulouse.

Partager Facebook

Le mercredi 19 avril, de 14h à 17h30 se tiendra le traditionnel Forum Jobs d’été du Sicoval à la Salle des fêtes de Ramonville Saint-Agne.

Organisé par l’Info Jeunes du Sicoval, ce rendez-vous annuel a pour vocation d’accompagner les jeunes âgés de 18 à 30 ans avec ou sans expérience dans leurs recherches d’un job et de faciliter la mise en relation jeunes / entreprises.

Cette année, ce ne sont pas moins de 500 offres d’emploi (job saisonnier, CDI étudiant) qui seront à pourvoir dans les secteurs de l’animation et loisirs, des services à la personne, de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie restauration, de l’intérim…

Près de 500 offres d’emploi

Les jeunes avec ou sans expérience, à la recherche d’un job saisonnier ou de CDI étudiant, pourront y rencontrer les employeurs qui recrutent et bénéficier d’informations pratiques, de conseils et d’astuces et bien sûr d’offres de jobs dans différents secteurs Une vingtaine d’entreprises seront présentes et pas moins de 500 offres d’emploi sont proposées cette année par Carrefour, Decathlon, McDonald’s, Babychou, Ema Ma Nounou à moi, Tommy’s Dinner, Intersport, le CRIT, Arteris…

Des structures d’accompagnement seront aussi à retrouver tout au long de cette journée. Objectifs : guider les 18/30 ans dans leurs recherches, leur apporter informations et bons plans en matière d’emploi, de logement, d’études, d’engagement, de séjours à l’étranger…

Plus d’informations à l’adresse suivante : https://www.sicoval.fr/evenements/forum-jobs-dete/