Top 14 : Le retour des bleus offre la victoire au Stade toulousain

Face à une belle équipe de Lyon, le Stade Toulousain a su trouvé les ressources pour s’imposer (27-19) et remonter sur le podium du Top 14. Le retour des internationaux n’y est pas pour rien !

C’était la fête à Ernest Wallon dimanche soir. Les toulousains vainqueurs du Grand Chelem étaient de retour dans les travers du Stade. Mieux encore, ils étaient aligné sur un banc XXL. Un banc qui va avoir son importance en fin de rencontre. Face à Lyon, les stadistes prennent rapidement la marque par Arnold (5e) puis Mauvaka (9e).

Mais Lyon ne se laisse pas décrocher grâce à un superbe Couilloud qui crée plusieurs actions dangereuses dans les 22m stadistes. Toulouse connait un trou d’air et il faudra attendre l’entrée de Marchand, Baille, Cros , Ntamack et Dupont pour se mettre à l’abri avec une action made in XV de France conclue par un essai de Thomas Ramos.

Toulouse s’est fait peur mais retrouve le podium du Top 14 avant un déplacement important à Castres (5e) le weekend prochain (samedi à 15h).