TO XIII v Hull KR : Besoin de victoire urgente !

Ce samedi 2 juillet à 21h au stade Ernest-Wallon, le Toulouse Olympique reçoit l’équipe de Hull KR pour le compte de la 17e journée de championnat avec l’obligation de gagner !

On le sait, pour continuer à croire au maintien les Olympiens doivent passer à la vitesse supérieure et montrer leur rage de vaincre pour remporter une victoire et les points, tant nécessaires à ce stade de la compétition. Ce samedi 2 juillet marque le début du Summer Olympique pour le TO : un enchaînement de 5 matchs dont 4 à domicile sur le seul mois de juillet.

Hull KR : un club rempli d’ambition

Fondé en 1882, le club de Hull Kingston Rovers est l’un des rare clubs de la Super League à ne pas avoir participé à la création de la Rugby Football League en 1895. C’est seulement en 2006 que les Robins intégreront la Super League, montée tant attendu par le club qui souhaitait y accéder depuis plus de 10 ans. En 2016, Hull KR descend et ne rejouera dans la compétition qu’en 2018 pour ne plus la quitter jusqu’à ce jour.

Le bilan actuel

Les Olympiens ont besoin de gagner des matchs et de marquer des points au classement pour s’éloigner de la place de lanterne rouge qui leur colle à la peau depuis le début de la compétition. Avec seulement 2 victoires, les joueurs du TO savent que les prochains matchs sont décisifs quant à leur avenir au sein de la Super League. Les Robins se trouvent au milieu du classement, en 7

ème position, à deux points des Tigres de Castleford. Après deux défaites consécutives, les joueurs de Hull KR espèreront rentrer chez eux avec une victoire en poche comme cela a été le cas le 18 avril dernier, après la première rencontre entre le TO et Hull KR. Le TO s’était incliné 24-28 à domicile.

Coté Stats

Du côté des Robins :

– Depuis le début de la saison, les Robins ont inscrit 52 essais et c’est leur ailier, Ryan HALL, qui en compte le plus (11).

– Les joueurs de Hull KR ont effectué 5 037 plaquages, leur meilleur plaqueur, avec un total de 435, est Matt PARCELL.

– Shaun KENNY-DOWALL est le meilleur franchisseur de l’équipe avec 57 plaquages cassés sur les 481 effectués par l’équipe.

Coté TO :

– Les Olympiens ont inscrit 41 essais, le meilleur marqueur est toujours Matty RUSSELL avec 8 réalisations.

– Niveau défense les Olympiens comptent un total de 5 348 plaquages. Le meilleur plaqueur Olympien reste Andrew DIXON (436).

– Matty RUSSELL est le meilleur franchisseur de la Super League (à égalité avec Derrell OLPHERTS) avec 70 plaquages cassés. Au total, le TO en a effectué 403.

Les enjeux de cette confrontation

Toujours avec 6 points de retard sur l’avant-dernier (Wakefield Trinity), les Olympiens ont besoin de cette victoire pour recoller au classement et continuer leur course au maintien. Les Robins sont en quête de victoire pour ainsi espérer remonter au classement et devancer les équipes de Castleford et de Hull FC, toutes trois en compétition dans la course aux play-offs.

Les dernières fois

Olympiens et Robins se sont affrontés à 5 reprises et la dernière rencontre remonte à avril dernier où le TO s’inclinait 24-28 sur leur pelouse.