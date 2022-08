TO XIII v HULL FC – Sans solution, les Toulousains s’inclinent à domicile

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour cette 21e journée de Super League, le Toulouse Olympique recevait la formation de Hull FC. Les toulousains s’inclinent lourdement (6-30).

La rencontre commence de la meilleure des manières pour les locaux, James CUNNINGHAM en opportuniste profite d’une erreur de main dans les 10 mètres adverses pour inscrire son 1er essai sous le maillot du TO. Chris HANKINSON transforme et les Toulousains sont devant à la 10e minute, 6 à 0. Les visiteurs vont inverser la tendance en 10 minutes grâce aux essais de SIMM et LONGSTAFF, mais un seul de ces essais sera transformé par GALE, 6-10 à la 30e minute. Les hommes de Sylvain tentent de réagir, Ilias BERGAL se voit refuser un essai pour un en-avant de passe de Corey NORMAN. Le score ne bougera pas, 6-10 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Toulousains commettent trop de fautes et Anthony MARION se voit sanctionné d’un carton jaune pour un placage dangereux. Les anglais en profite pour creuser l’écart en inscrivant deux essais en 5 minutes, 6-22 à l’heure de jeu. GALE rajoute 2 points suite à une nouvelle faute Toulousaine (6-24). Assommés, les Français n’y arrivent plus et cèdent une nouvelle fois à quelques minutes de la fin. Hull remporte cette rencontre 30 à 6.

Les Toulousains doivent maintenant regarder de l’avant avec un enchainement de 6 rencontres en moins de 4 semaines, dont 5 déplacements et une réception historique : Le premier derby Français à Ernest Wallon le jeudi 25 août à 20h30.

Prochaine échéance pour le TO : jeudi 4 août face à Hull KR. Le match sera diffusé sur beIN Sports 1 à partir de 21h.