TO XIII : Interview de Harrison Hansen avant la rencontre face aux Red Devils

À la veille du match à domicile du TO XIII, ce samedi 23 juillet à 20h au stade Ernest-Wallon, rencontre avec le pilier Harrison HANSEN. L’ancien joueur des Salford Red Devils – équipe qui s’apprête à fouler Wallon pour la première fois – se confie sur cette rencontre aux enjeux importants.

Parle-nous de ton passage à Salford…

Tout a commencé quand j’ai suivi mon père qui a quitté la Nouvelle-Zélande pour venir jouer à Salford. J’ai moi-même rejoint le club des Red Devils en 2014 après mon expérience à Wigan, pour deux saisons. Je garde de bons souvenirs que ce soit en dehors ou sur les terrains, il y avait des bons gars dans le vestiaire.

Que peux-tu nous dire sur cette équipe, sur son identité et leur style de jeu ?

Ils aiment jouer l’attaque, et proposent un bon style de rugby. Ils utilisent bien leurs forces offensives avec beaucoup de joueurs techniques, cela leur permet de marquer beaucoup d’essais. Mais en général c’est une bonne équipe que ce soit devant ou derrière.

Que penses-tu de leur saison 2022 ?

Pour moi, c’est inattendu de les voir à cette place au classement (7e), mais ils ont su remporter des matchs importants. Encore une fois, grâce à leur attaque qui leur a permis de cumuler beaucoup de points. Cela sera un gros challenge défensif pour nous.

Comment te sens-tu avant cette rencontre ?

Nous sommes habitués depuis quelques semaines à répéter les efforts sous la chaleur pour nous adapter à la météo. On continue de travailler sérieusement à chaque entraînement. Nous passons également beaucoup de temps à analyser nos actions afin d’améliorer chaque détail et être encore meilleurs. Nous savons qu’il est important de rester sur cette dynamique, et nous n’avons d’ailleurs pas ou peu de blessés, ce qui est une bonne chose. Nous devons continuer d’être disciplinés et saisir toutes les opportunités en attaque, la forme et le moral sont revenus au bon moment. On est prêts !