Tisseo : Le réseau de bus de Toulouse évolue pour la rentrée !

A compter du 29 aout, semaine de rentrée, le réseau bus évolue au nord de l’agglomération et le centre ville de Toulouse. Quelles sont les nouveautés ?

Comme toute rentrée, elle s’accompagne de nouveauté pour les usagers de Tisséo. Le réseau bus s’adapte à l’embellissement du coeur de ville. La rue de Metz va changer de visage pour offrir plus de place aux piétons et aux vélos. La nature y sera plus présente avec de nombreuses plantations. Pour préserver le centre historique de Toulouse et améliorer votre cadre de vie, votre réseau bus de proximité s’adapte en complément du métro.

Arrivée du Linéo 10

Dès le 29 août, le Nord de la métropole accueillera Linéo 10 pour s’adapter à vos besoins de mobilité ! Avec cette nouvelle ligne, c’est tout le réseau du secteur Nord de l’agglomération qui évolue pour vous offrir une desserte plus efficace, plus performante, plus directe connectée au métro.

Le Linéo 10 concerne:

Aucamville-Fonbeauzard

Bruguières

Castelginest

Gratentour

Launaguet

Montberon-Pechbonnieu

Saint-Alban

Saint-Jory – Fenouillet – Gagnac – Lespinasse

Saint-Loup Cammas

Toulouse Nord

Tisséo annonce aussi des nouveautés contenant le TAD 119, le Bus 87 qui desservira mieux Saint Simon ou encore un nouvel itinéraire à Colomiers pour les Bus 150 et 151.

Nouveau parking aérien à Basso Cambo

La construction du parking aérien offre ainsi une capacité totale de stationnement augmentée de 60% : 480 places de stationnement ; une aire de covoiturage ; un parc à vélos gratuit et sécurisé de 100 places et prochainement des commerces et services en rez-de-chaussée pour vous faciliter le quotidien.

Connecté au et à de nombreuses lignes de bus, le pôle d’échanges de Basso Cambo ouvre son nouveau parking au public le 29 août.





Nouveaux tarifs

Dès le 1er septembre 2022, le prix du ticket unitaire passe de 1, 70 à 1,80 euros. Une première augmentation en 4 ans. Cette hausse se répercute aussi sur les titres d’abonnement : une augmentation de 2%



Pour plus d’informations : tisseo.fr