Timothée Curado : Le monde de l’éducation passe au tableau à La Cabane !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est une rentrée humoristique qui s’annonce bien au-delà de septembre. Le phénomène des réseaux sociaux, Timothée Curado, pose ses cartables à La Cabane le dimanche 8 novembre 2026 à 19h30. Avec une communauté de près de 2 millions d’abonnés, l’enseignant le plus célèbre du web franchit enfin le pas de la scène pour un seul-en-scène qui promet de faire résonner les murs de la salle toulousaine.

Après le succès de son livre « Perles de profs », Timothée Curado propose un spectacle dynamique et surtout bienveillant. L’objectif ? S’amuser des idées reçues qui entourent le milieu scolaire, sans jamais tomber dans le cynisme.

« Vous avez une heure ! »

Le spectacle interroge avec humour les évolutions et les invariants de l’école. Les clichés sur les professeurs ont-ils la vie dure ? Comment les parents d’élèves gèrent-ils l’omniprésence du numérique ? La hiérarchie de la cour de récréation a-t-elle changé ? Autant de questions auxquelles Timothée répond avec le piquant et la justesse qu’on lui connaît.

Écrit et mis en scène en collaboration avec Yohann Lavéant, ce spectacle est une plongée dans le quotidien des salles de classe, des réunions parents-profs et des conseils de classe. Un moment de partage idéal pour rire de bon cœur d’un univers que nous avons tous côtoyé, que ce soit sur les bancs de l’école ou derrière le bureau.

Un spectacle pour toutes les générations

Accessible dès 10 ans, cette représentation d’une heure quinze est une sortie parfaite pour les familles. Les élèves y reconnaîtront leurs profs, les parents s’identifieront à leurs propres galères, et les enseignants trouveront enfin un écho humoristique à leur quotidien parfois mouvementé.

Informations Pratiques – Timothée Curado