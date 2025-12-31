Catherine Ringer présente « L’érotisme de vivre » à la Halle aux Grains de Toulouse

Partager Facebook

Le mercredi 21 janvier 2026 à 20h00, la mythique Catherine Ringer investira la scène de la Halle aux Grains pour un spectacle d’une rare intensité. Loin de l’énergie rock effrénée, l’artiste propose ici une escale poétique intitulée « L’érotisme de vivre », un hommage vibrant aux textes de la poétesse Alice Mendelson.

Ce projet est né d’une rencontre artistique orchestrée par le conteur Pascal Quéré, qui a fait découvrir à Catherine Ringer l’œuvre de cette femme dont la devise pourrait se résumer à ce vers : « Ne jamais bâcler de vivre ».

Une ode à la joie et à la vitalité

Le spectacle se déploie comme une conversation intime entre la voix singulière de Catherine Ringer et la plume d’Alice Mendelson, qui écrivait en 2018 : « Pour bien vieillir, il est bon d’avoir le vice de la joie. » Sur scène, la chanteuse invite le public à écouter ces poèmes, certains étant simplement dits, portés par le piano de Grégoire Hetzel, tandis que d’autres sont interprétés en chansons.

Sous la mise en scène de Mauro Gioia, qui a également co-composé les musiques, Catherine Ringer livre une performance empreinte de sensualité et de délicatesse. Ce rendez-vous à la Halle aux Grains promet une proximité exceptionnelle avec l’artiste, révélant une facette plus secrète et profonde de son immense talent.

Ces compositions originales célèbrent la vie dans ce qu’elle a de plus charnel et de plus précieux. Un moment suspendu, entre théâtre, lecture et récital, qui rend hommage à la force des mots et à l’élégance de la maturité.

Informations Pratiques – Catherine Ringer : L’érotisme de vivre