Théâtre : La Course des géants à l’Aria Cornebarrieu

Mardi 15 et mercredi 16 novembre, l’Aria Cornebarrieu présente la pièce « La Course des Géants » de Mélody Mourey. Une odyssée américaine !

1960, Chicago. Passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini partage sa vie entre les services à la pizzeria, les nuits en garde à vue pour comportement violent et une mère irresponsable. Lorsqu’un professeur en psychologie détecte ses facultés hors-normes et lui offre une place dans la prestigieuse université, sa vie bascule. Des quartiers populaires de Chicago à la Nasa, La Course des Géants s’inspire de plusieurs faits réels et des missions Apollo ayant marqué l’histoire à jamais… Après le triomphe de son précédent spectacle Les Crapauds fous (3 nominations aux Molières 2019), découvrez la nouvelle création de la talentueuse Mélody Mourey, à nouveau nommée aux Molières 2022.

Réservations : https://www.cornebarrieu.fr/portfolio-items/la-course-des-geants/