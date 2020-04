Théâtre et Orchestre National du Capitole : Remboursement ou don de billets

Alors que les saisons du Théâtre et Orchestre National du Capitole sont annulées , deux solutions pour vos billets : le remboursement ou le don de billets. Explications.

En raison de la crise sanitaire et conformément aux mesures gouvernementales, la fin de de la saison artistique 2019/2020 ne pourra se dérouler comme prévu pour le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole qui annulent leurs rendez-vous jusqu’à mi-juillet.

La création du ballet Toulouse-Lautrec est, quant à elle, reportée à novembre 2020. La direction du Théâtre et de l’Orchestre national du Capitole propose aux détenteurs de billets de bénéficier d’un remboursement par internet ou par courrier, aussi rapidement que possible. Il suffit de renvoyer les billets (billets dématérialisés si c’est par mail) ainsi qu’un RIB au même

Pour les spectateurs qui souhaiteraient prendre part à une démarche solidaire afin que chacun puisse à son niveau marquer son soutien à l’ensemble de la filière de la création artistique, il est aussi possible de faire don du montant de billets. Il suffit pour cela d’adresser simplement un courrier ou un mail, précisant le renoncement au remboursement, en joignant une copie des billets, ou les billets originaux, aux adresses suivantes :

>> service.location@capitole.toulouse.fr

>> Théâtre et Orchestre national du Capitole de Toulouse – Service remboursement – BP 41408

31014 Toulouse cedex 6

Enfin, la créativité ne pouvant être confinée et le besoin de culture, de découverte, d’harmonie étant plus que nécessaires en ces temps inédits, la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole continuent à mettre à disposition gratuitement toutes leurs offres culturelles en ligne pendant la période de confinement.