Le Stade toulousain dans une campagne contre les violences à la Maison

Le Stade Toulousain se mobilise dans une campagne « Ensemble luttons contre les violences à la Maison » dans une vidéo et sur les réseaux sociaux.

En partenariat avec la Préfecture de Haute-Garonne, le Stade Toulousain se lance dans une campagne contre les violences faites à la maison. Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 depuis mi-mars sont un terreau propice aux violences à la maison. Dans un communiqué le Stade explique que « Quel que soit le moment, la forme, la récurrence, ces violences sont intolérables. Ne les laissons pas passer ! «

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain, s’associent pour dénoncer et lutter contre ces violences.

Afin que chaque victime puisse trouver la force de parler, pour que chaque témoin ose dénoncer, l’État et le monde sportif se mobilisent pour promouvoir ces valeurs communes. À ce titre, une campagne de communication associant la préfecture, les joueurs et les équipes du Stade Toulousain est lancée aujourd’hui. Chaque message délivré sur les réseaux sociaux, les sites internet, qu’il soit vidéo ou photo, n’auront de poids que s’ils sont largement relayés. Nous comptons sur vous !

Le préfet salue également le travail des huit associations qui œuvrent quotidiennement en faveur des victimes de violences à la maison et les remercie de leur engagement. À ce titre, le Stade Toulousain, en collaboration avec la société Fortil, soutient l’Association pour les initiatives autonomes des femmes (Apiaf) et leur a d’ores et déjà reversé un don de 10 000€ pour lutter contre ces violences intolérables.