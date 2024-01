The Twin Souls présente le clip de Tenderly avec Yarol Poupaud

Partager Facebook

Le groupe The Twin Souls présente un deuxième extrait de leur futur album « Family and Friends ».

Après avoir dévoilé un 1er single inédit » The One » feat. Dätcha Mandala (accompagné de sa vidéo) le 8 novembre dernier, The Twin Souls présente une seconde collaboration : » Tenderly « , titre réenregistré par et avec Yarol Poupaud !

« La collaboration avec Yarol a été un de ces moments suspendus. Après s’être croisés à plusieurs reprises sur la route, un très bon feeling s’est créé entre nous. Il nous a alors proposé de venir enregistrer un titre chez lui. On imaginait sans trop de mal Yarol faire un solo dont il a le secret sur notre morceau « Tenderly » mais pour pousser la collaboration plus loin, on lui a confié la guitare lead et la moitié de la chanson à interpréter. En quelques prises, c’était dans la boîte ! Le reste n’était que fun, bonne bouffe et jams endiablés ! » explique The Twin Souls.

Ces 2 singles uniques ainsi que 2 autres collaborations (« Hey Hey » feat. Gunnar Ellwanger, leader du groupe Gunwood et « Remember » feat. Tonio Marcos, le père de Martin et Guilhem, lui-même musicien) sont extraits de la Collection « Family & Friends », regroupant également les 9 titres de leurs 2 EPs entièrement remasterisés pour l’occasion. Soit 13 titres qui sortiront en digital et en vinyle, le 9 février 2024 !