La ville de Luchon reprend la direction du Festival de la télévision

Dans un communiqué, la Mairie de Luchon annonce reprendre la direction du Festival de Luchon et lance « Luchon, TV d’un jour », le 10 février 2024. En attendant une édition plus conséquente en 2025 ?

Le Festival de Luchon, festival des créations télévisuelles, dans le rouge. L’association gérant l’événement est en difficulté financière en raison de nombreux impayés comme le présente LA Dépêche du Midi. Dans un communiqué, la Mairie de Luchon a décidé de reprendre la direction de l’événement. « Au vu de l’importance de cette manifestation pour la ville, Eric Azémar, Maire de Bagnères-de-Luchon souhaite donner une nouvelle impulsion au festival » annonce la municipalité. Une nouvelle équipe s’est constituée pour réfléchir à la forme , au contenu et au mode de gouvernance.

En attendant de tout mettre en place, peut être pour un plus grand festival en 2025, la ville de Luchon organise une journée spéciale le samedi 10 février 2024 avec des projections d’unitaires et de séries tournées essentiellement en Occitanie. La ville s’animera avec aussi des projections scolaires, des séances d’autographes et des animations au coeur de la ville et la mise à l’honneur d’une personnalité. Pour la mairie, c’est la « volonté de braquer les projecteurs sur la région Occitanie, afin de valoriser les compétences, mettre en avant les atouts et faire connaitre ce beau territoire auprès du public, des décideurs de la télévision française et de la presse. »

Enfin, la Mairie de Bagnères de Luchon annonce que l’équipe du festival travaillera dès le lendemain sur l’édition 2025 avec « de nouvelles ambitions et un grand nombre de nouveautés ».