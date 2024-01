Succès pour la patinoire du Capitole de Toulouse

Partager Facebook

Plus de 30 000 personnes sont venues à la patinoire du Capitole de Toulouse installée au Marché de Noël tout le mois de décembre et jusqu’au 7 janvier.

La patinoire du marché de Noël, qui participe à l’atmosphère chaleureuse des fêtes de fin d’année à Toulouse, a été ouverte du 24 novembre à la fin des vacances scolaires, dimanche 7 janvier, avec un succès qui ne se dément pas au fil des années.

Elle a totalisé 30 352 entrées pour 44 jours d’ouverture, quand elle accueillait 18 260 patineurs en 2021 et 22 816 en 2022 (sur 31 jours).

Au Marché de Noël de la place du Capitole, des Toulousains, de tous âges, sont ainsi de plus en plus nombreux à venir s’essayer au patin à glace.

Sur 250 m², la patinoire permet, notamment aux plus jeunes et aux familles qui n’ont pas la chance de partir pendant les vacances, de se divertir à Toulouse et de faire découvrir au plus grand nombre la joie des sports d’hiver à un tarif abordable.