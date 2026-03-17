THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW : Le Tribute Ultime au Zénith de Toulouse !

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Amoureux inconditionnels de Pink Floyd ou passionnés regrettant de ne jamais avoir pu applaudir la formation mythique sur scène, réjouissez-vous ! L’événement musical du printemps arrive à grands pas. Le lundi 23 mars 2026 à 20h00, le Zénith Toulouse Métropole accueillera The Australian Pink Floyd Show pour un concert qui s’annonce d’ores et déjà monumental. Préparez-vous à vivre une immersion totale dans l’univers psychédélique et progressif de l’un des plus grands groupes de l’histoire du rock.

Bien plus qu’un hommage : « La référence absolue »

Oubliez tout ce que vous savez sur les « cover bands ». The Australian Pink Floyd Show est bien plus qu’un simple groupe hommage ; c’est une véritable institution mondiale. Décrit par le prestigieux journal The Times comme « la référence absolue », le groupe a su s’imposer comme le premier spectacle du genre à transposer ce concept dans les plus grandes salles de la planète.

Depuis leur tout premier concert en 1988, la formation a fait du chemin :

Plus de 4 millions de billets vendus à travers le monde.

Des tournées à guichets fermés dans plus de 35 pays (Europe, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Amérique du Sud).

Une reconnaissance par les maîtres eux-mêmes : ils ont été choisis pour participer à la célébration du 50e anniversaire de David Gilmour, et ont eu l’immense honneur d’être rejoints sur scène par David Gilmour et Rick Wright en personne.

Un show visuel et sonore époustouflant

Ce qui fait la force de The Australian Pink Floyd Show, c’est cette quête perpétuelle de la perfection absolue. Depuis plus de trois décennies, la formation émerveille le public en reproduisant à la note près les chefs-d’œuvre de Pink Floyd, tout en respectant scrupuleusement l’esthétique si particulière du groupe britannique.

Fidèle à la grande tradition des concerts de Pink Floyd, le spectacle propose une expérience multisensorielle de pointe :

Un jeu de lumières et de lasers hypnotiques.

Des animations vidéo immersives diffusées sur des écrans LED de dernière génération.

Des effets spéciaux saisissants.

La présence incontournable des célèbres structures gonflables géantes sur scène.

Informations Pratiques et Billetterie

Ne manquez pas cette occasion unique de revivre l’expérience Pink Floyd en live ! Les places sont déjà disponibles et promettent de partir très vite.