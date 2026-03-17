Hibernation Festival 2026 : La « New Era » débarque au Pas de la Case ce week-end !

Partager Facebook

Twitter

À quelques jours du coup d’envoi, la montagne s’apprête à trembler. Du 20 au 22 mars 2026, le festival Hibernation fait son grand retour au Pas de la Case, en Andorre, pour sa 8ème édition. Devenu un véritable pèlerinage pour de nombreux Toulousains et passionnés de musiques électroniques , cet événement promet une expérience immersive où la culture club rencontre les sommets enneigés des Pyrénées.

L’expérience « New Era » : Bien plus qu’un festival

Pour cette édition 2026 baptisée « New Era », l’ADN festif et immersif reste le même, mais l’expérience franchit un nouveau cap. Le festival propose un art de vivre hivernal complet, mêlant sports d’hiver, puissance sonore et gastronomie.

Parmi les grandes nouveautés cette année :

Les festivaliers pourront profiter d’une « chill zone » agrandie et semi-ouverte, transformée en un chaleureux village berbère pour se détendre entre deux concerts.

Les journées seront enrichies par diverses animations, des performers et des installations artistiques inédites.

4 Scènes, 18 Heures de Son Non-Stop

Le rythme du festival est pensé pour suivre l’évolution de la journée, faisant vibrer la station de 11h à 5h du matin.

Mountain Stage (11h – 17h) : Perchée à 2 600 mètres d’altitude, cette scène intimiste de 600 personnes offre une vue dominante sur les sommets et est exclusivement accessible aux skieurs.

Igloo Stage by Austin (12h – 19h) : Accessible à tous au pied des pistes, c’est le spot idéal pour l’après-ski avec une capacité de 2000 personnes et un système son massif.

Mainstage (19h – 5h) : À la tombée de la nuit, la fête se déplace sous une immense carpe chauffée pouvant accueillir 4500 personnes pour un voyage nocturne jusqu’à l’aube.

Polar Stage (21h – 5h) : Cette scène couverte de 800 personnes se réinvente cette année avec une esthétique brute et industrielle, pensée pour des nuits intenses.

Un Line-up Pointu aux Frontières de la Techno

La direction musicale continue de mêler habilement têtes d’affiche internationales et talents montants de la scène techno, house et underground. L’édition 2026 frappe très fort avec notamment :

I Hate Models , très attendu pour ses sets à la croisée des genres, d’une intensité furieuse et profondément émotionnelle.

Un « B2B » exclusif et explosif réunissant les deux mastodontes Space 92 et Andres Campo .

La présence d’artistes majeurs comme Novah et Amor .

Des figures en pleine ascension telles que Ares Carter, Henri Bergmann, Kiko, Konvex et Piazza.

Les scènes Main et Polar seront d’ailleurs soutenues par les marques renommées OFF WEEK et 2much.

Prêts à rejoindre la tribu ?

L’année dernière, l’événement avait rassemblé plus de 11 000 participants sur deux jours. Avec un public fidèle et curieux, venu majoritairement de France, d’Espagne ou encore du Royaume-Uni, Hibernation crée chaque année une communauté éphémère unie par des valeurs de liberté et de respect : la « #TheNation ».

Idéalement situé au point de rencontre entre la France et l’Espagne, le site s’intègre au domaine de Grandvalira (fort de ses 308 km de pistes) et offre de multiples options d’hébergement directement sur place.